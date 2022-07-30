За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів та обстрілювали міста

Протягом 29 липня окупанти вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 – в Краматорську, 1 – у Водяному, 1 – у Курдюмівці, 1 – у Первомайському та 1 – у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни також продовжують обстрілювати та бомбардувати міста Донеччини.

Сьогодні зранку, 30 липня ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді – обійшлося без постраждалих.

У Мар'їнській громаді тривають артобстріли міста Красногорівка – у двох будинках сталася пожежа.

Під ранок росіяни вдарили по Слов'янську – пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні нежитлові приміщення.

У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг – без постраждалих.

Нагадаємо, Арестович заявив про початок третьої фази війни – які цілі ставить перед собою армія РФ у цьому етапі.

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