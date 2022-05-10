За масштабною кібератакою на супутниковий інтернет в Україні стояла Росія – ЄС і Британія

За масштабною кібератакою на супутниковий інтернет в Україні стояла Росія – ЄС і Британія

Цифрова атака на мережу Viasat KA-SAT наприкінці лютого відбулася якраз у той момент, коли російська бронетехніка вторглася в Україну. Ця кібератака мала значний вплив, викликавши невибіркові перебої у зв'язку між декількома державними органами, підприємствами та користувачами в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС.

Росія стояла за масованою кібератакою на супутникову інтернет-мережу в Україні, через що на початку війни було відключено тисячі модемів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви представників Великобританії, ЄС і Канади

"Цифрова атака на мережу Viasat KA-SAT наприкінці лютого відбулася якраз у той момент, коли російська бронетехніка вторглася в Україну. Ця кібератака мала значний вплив, викликавши невибіркові перебої у зв'язку між декількома державними органами, підприємствами та користувачами в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС", - йдеться у заяві Ради ЄС.

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У заяві британського МЗС цитується міністр закордонних справ Ліз Трасс, яка заявила, що кібератака була "навмисною атакою Росії проти України".

У заяві з посиланням на британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) йдеться про те, що основною метою російської атаки були українські військові, але вона також порушила роботу вітряних електростанцій та користувачів Інтернету в Центральній Європі.

У заяві МЗС йдеться про "нові дані розвідки Великобританії та США", які припускають, що за кібератакою стоїть Росія.

Офіційні особи Канади заявили, що обмінюються даними про кіберзагрози з Україною та надають допомогу "в прагненні зміцнити захист цієї країни від неспровокованого та незаконного вторгнення Росії".

Reuters зазначає, що Росія регулярно заперечує проведення кібероперацій. Кремль не відповів на запит щодо коментаря.

Нагадаємо, що російські хакери координують атаки з окупантами та тоді завдають ракетних ударів по українських містах. Зокрема, фахівці встановили цей факт під час ракетних ударів по Одесі, які відбулися у суботу, 7 травня. Під час ракетного обстрілу пропагандистські ресурси розмістили повідомлення із закликами кібератакувати сайт міської ради.

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