Кабмін пропонує Раді заморозити комунальні тарифи в Україні до кінця війни

Кабмін на засіданні 10 травня ухвалив законопроєкти, які пропонують запровадити на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду, газ та його розподіл для всіх категорій споживачів.

У законопроєктах будуть визначені компенсаторні механізми, які дозволять утримувати належний рівень інфраструктури та її відновлення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану і 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ і його розподіл, а також на тепло і гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі", – розповів прем’єр.

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Водночас представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що затверджені урядом законопроєкти пропонують встановити заборону на підвищення тарифів на теплопостачання, послуги з розподілу газу та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

"При цьому ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася станом на 24.02.2022. Пропонується заборонити постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості", – повідомив Мельничук.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні Кабмін затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять у власність держави.

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