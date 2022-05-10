Кабмин предлагает Раде заморозить коммунальные тарифы в Украине до конца войны

Кабмин на заседании 10 мая принял законопроекты, которые предлагают ввести на период военного времени и 6 месяцев после его завершения мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду, газ и его распределение для всех категорий потребителей.

В законопроектах будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие удерживать надлежащий уровень инфраструктуры и ее восстановление.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени", – рассказал премьер.

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В то же время представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнычук уточнил, что утвержденные правительством законопроекты предлагают установить запрет на повышение тарифов на теплоснабжение, услуги по распределению газа и поставке горячей воды для всех категорий потребителей.

"При этом цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, применявшейся по состоянию на 24.02.2022. Предлагается запретить поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности", – сообщил Мельнычук.

Напомним, на этом же заседании Кабмин утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят в собственность государства.

Продолжается восстановление инфраструктуры освобожденных территорий – брифинг заместителя руководителя ОП

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