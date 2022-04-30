Як під час воєнного стану будуть нараховуватися субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Як під час воєнного стану будуть нараховуватися субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Зміни щодо нарахування стосуються певних територій.

Постановою № 462 від 19 квітня 2022 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надання пільг та субсидій на оплату житлово-коумнальних послуг.

Згідно з постановою, на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата житлових субсидій та пільг за квітень 2022 року проводиться у розмірі, який розраховується за спеціальною формулою.

На територіях адміністративно-територіальних одиниць, де станом на 1 травня 2022 року структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мають можливості забезпечити розгляд питання щодо призначення житлових субсидій на неопалювальний сезон, їх розрахунок, а також підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата житлових субсидій домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2021—2022 років, продовжується з травня 2022 року автоматично, без звернення громадян до відновлення роботи місцевих підрозділів з питань соціального захисту населення.

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