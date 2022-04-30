Суд арештував понад 50 білоруських вагонів-цистерн, що перетнули український кордон перед війною

Суд арештував пів сотні білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ до України.
Вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - повідомили у ДБР.
Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.
"Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", — зазначили в ДБР.
Раніше стало відомо, що ДБР провело масштабні обшуки у Львівській області в родичів проросійських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.
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