Суд арештував понад 50 білоруських вагонів-цистерн, що перетнули український кордон перед війною

Суд арештував понад 50 білоруських вагонів-цистерн, що перетнули український кордон перед війною

Суд арештував пів сотні білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ до України.

Вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали по напрямку Чернігів-Суми.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - повідомили у ДБР.

Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

"Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", — зазначили в ДБР.

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Раніше стало відомо, що ДБР провело масштабні обшуки у Львівській області в родичів проросійських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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