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За масштабной кибератакой на спутниковый интернет в Украине стояла Россия – ЕС и Британия

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За масштабной кибератакой на спутниковый интернет в Украине стояла Россия – ЕС и Британия

Фото: pixabay.com

Цифровая атака на сеть Viasat KA-SAT в конце февраля произошла как раз в тот момент, когда российская бронетехника вторглась в Украину. Эта кибератака оказала большое влияние, вызвав невыборочные перебои в связи между несколькими государственными органами, предприятиями и пользователями в Украине, а также коснулась нескольких государств-членов ЕС.

Россия стояла за массированной кибератакой на спутниковую интернет-сеть в Украине, из-за чего в начале войны были отключены тысячи модемов.

Об этом сообщает   Reuters со ссылкой на заявления представителей Великобритании, ЕС и Канады

Цифровая атака на сеть Viasat KA-SAT в конце февраля произошла как раз в тот момент, когда российская бронетехника вторглась в Украину. коснулась нескольких государств-членов ЕС", — говорится в заявлении Совета ЕС.

В заявлении британского МИД цитируется министр иностранных дел Лиз Трасс, заявивший, что кибератака была "умышленной атакой России против Украины".

В заявлении со ссылкой на британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) говорится, что основной целью российской атаки были украинские военные, но она также нарушила работу ветряных электростанций и пользователей Интернета в Центральной Европе.

В заявлении МИД говорится о "новых данных разведки Великобритании и США", которые предполагают, что за кибератакой стоит Россия.

Официальные лица Канады заявили, что обмениваются данными о киберугрозах с Украиной и оказывают помощь "в стремлении укрепить защиту этой страны от неспровоцированного и незаконного вторжения России".

Reuters отмечает, что Россия регулярно отрицает проведение киберопераций. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, что российские хакеры координируют атаки с оккупантами и тогда наносят ракетные удары по украинским городам. В частности, специалисты установили этот факт во время состоявшихся в субботу ракетных ударов по Одессе, 7 мая. Во время ракетных обстрелов пропагандистские ресурсы разместили сообщения с призывами кибератаковать сайт городского совета.

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