Загроза ударних БпЛА: у низці областей оголосили повітряну тривогу (карта)

Про загрозу повідомили на Київщині, Дніпропетровщині, у Кіровоградській області.
Україною шириться повітряна тривога увечері 28 березня через російські ударні БпЛА з кількох напрямків одразу.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про це в Telegram.
У Київській області ППО працює по безпілотниках, повідомили в ОВА.
Також "Шахеди" рухаються на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
У Кіровоградській області також повідомили про загрозу ударних БпЛА.
Ударний БпЛА летить і у напрямку Черкас з півдня.
Попередня повітряна тривога була оголошена по всій Україні 28 березня о 18:30. Тоді була загроза ракетної атаки РФ.