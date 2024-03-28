Загроза ударних БпЛА: у низці областей оголосили повітряну тривогу (карта)

Про загрозу повідомили на Київщині, Дніпропетровщині, у Кіровоградській області.

Україною шириться повітряна тривога увечері 28 березня через російські ударні БпЛА з кількох напрямків одразу.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про це в Telegram.

У Київській області ППО працює по безпілотниках, повідомили в ОВА.

Також "Шахеди" рухаються на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

Україною шириться тривога

У Кіровоградській області також повідомили про загрозу ударних БпЛА.

Ударний БпЛА летить і у напрямку Черкас з півдня.

Попередня повітряна тривога була оголошена по всій Україні 28 березня о 18:30. Тоді була загроза ракетної атаки РФ.

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