Західні ЗМІ заперечують, що Україна була атакована МБР

Медіа з посиланням на західних офіційних осіб пишуть, що це була балістична ракета середньої дальності.

Низка західних ЗМІ заперечує, що Росія атакувала Україну 21 листопада міжконтинентальною балістичною ракетою. Журналісти посилаються на західних офіційних осіб, і пишуть, що це була балістична ракета середньої дальності, але не міжконтинентальна.

ТСН.ua зібрав огляд західних медіа про удар.

В NBC News пишуть, що Україна звинуватила Росію в запуску міжконтинентальної балістичної ракети під час нічної атаки, що стало першим використанням такої зброї під час війни.

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"Західний офіційний представник заперечив це твердження, заявивши, що це була балістична ракета, а не міжконтинентальна балістична ракета", – йдеться в повідомленні.

CBS News із посиланням на двох американських офіційних осіб повідомляє, що 21 листопада Росія випустила по Україні балістичну ракету, а не міжконтинентальну балістичну ракету. Одне з джерел сказало, що це була балістична ракета середньої дальності, запущена зі сходу Волгограда.

Таку ж заяву зробили і в ABC News: "Західний чиновник сказав, що ця ракета не була міжконтинентальною балістичною ракетою. Натомість це була балістична ракета, яка була націлена на Дніпро на південному сході України, сказав західний чиновник".

Водночас український чиновник сказав ABC News, що військові "на 95% впевнені", що удар було завдано міжконтинентальною балістичною ракетою, але додав, що вони все ще вивчають частини ракети на землі і ще не дійшли остаточного висновку.

Журналісти BBC повідомляють, що працюють над автентифікацією поширених в Інтернеті кадрів, які, як стверджує дехто, демонструють використання російської міжконтинентальної балістичної ракети в Україні. На деяких відео стверджується, що це ракетний удар по центральній частині Дніпра.

"Троє неназваних західних чиновників повідомили американському партнеру BBC, CBS, що атаку було здійснено з використанням балістичних ракет, а не міжконтинентальних балістичних ракет", – пише видання.

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський, 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру новою ракетою. Усі характеристики вказують на те, що це могла бути МБР. Згодом в МЗС України заявили по очікування висновків від експертів про точний тип нової ракети, яку застосував ворог, і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети.

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