Западные СМИ отрицают, что Украина была атакована МБР

СМИ со ссылкой на западные официальные лица пишут, что это была баллистическая ракета средней дальности.

Ряд западных СМИ отрицает, что Россия атаковала Украину 21 ноября межконтинентальной баллистической ракетой. Журналисты ссылаются на западные официальные лица и пишут, что это была баллистическая ракета средней дальности, но не межконтинентальная.

ТСН.ua собрал обзор западных медиа об ударе.

В NBC News пишут, что Украина обвинила Россию в запуске межконтинентальной баллистической ракеты в ходе ночной атаки, что стало первым использованием такого оружия во время войны.

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"Западный официальный представитель опроверг это утверждение, заявив, что это была баллистическая ракета, а не межконтинентальная баллистическая ракета", – говорится в сообщении.

CBS News со ссылкой на двух американских официальных лиц сообщает, что 21 ноября Россия выпустила по Украине баллистическую ракету, а не межконтинентальную баллистическую ракету. Один из источников сказал, что это была баллистическая ракета средней дальности, запущенная с востока Волгограда.

Такое же заявление сделали и в ABC News: "Западный чиновник сказал, что эта ракета не была межконтинентальной баллистической ракетой. Это была баллистическая ракета, которая была нацелена на Днепр на юго-востоке Украины, сказал западный чиновник".

В то же время украинский чиновник сказал ABC News, что военные "на 95% уверены", что удар был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой, но добавил, что они все еще изучают части ракеты на земле и еще не пришли к окончательному выводу.

Журналисты BBC сообщают, что работают над аутентификацией распространенных в Интернете кадров, которые, как утверждают некоторые, демонстрируют использование российской межконтинентальной баллистической ракеты в Украине. На некоторых видео утверждается, что это ракетный удар по центральной части Днепра.

"Три неназванных западных чиновника сообщили американскому партнеру BBC, CBS, что атака была совершена с использованием баллистических ракет, а не межконтинентальных баллистических ракет", – пишет издание.

Напомним, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, 21 ноября Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой. Все характеристики указывают на то, что это могла быть МБР. Впоследствии в МИД Украины заявили об ожидании выводов от экспертов о точном типе новой ракеты, которую применил враг, которая обладала всеми летно-техническими характеристиками межконтинентальной баллистической ракеты.

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