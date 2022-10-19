Завербовані зеки зі зброєю тікають з фронту назад до РФ – Генштаб

Зокрема, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області завербовані зеки, які його охороняли, розбіглися.

Залучення до окупаційних підрозділів в'язнів з російських колоній завдало додаткових проблем для ворожого командування.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 19 жовтня.

Завербовані зеки тікають з фронту

Так, завербовані зеки після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію РФ. Зокрема, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта – вдалася до втечі.

Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами розшукують дезертирів.

Окупанти у Херсоні примушують місцевих до фортифікаційних робіт

Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі Херсона. До робіт примушують нібито порушників комендантської години та нелояльних до загарбників громадян.

Ситуація на захопленій частині Запорізької області

На тимчасово захопленій частині Запорізької області росіяни організували проведення так званої "інвентаризації" житлового фонду та "перепис" населення. Такі заходи вони проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти за день використали проти українців дев'ять дронів-камікадзе.

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