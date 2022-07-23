Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонську область - Зеленський

Окупанти намагалися закріпитись на Херсонщині, їхні колаборанти наробили різних зухвалих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом - "шапкозакідатєльство". Але це їм не допомогло.

Завершується 150-й день нашої оборони від Росії, від її вторгнення. І цей день в чомусь схожий на всі попередні: знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках - Донбас, Харківщина, знову обстріли.

Але в іншому в цей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги - вона буде.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 липня.

"Передусім можна сказати, про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних зухвалих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом - "шапкозакідатєльство". Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються в область", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, голова військової розвідки Кирило Буданов зазначив, що на Херсонському напрямку наразі нічого особливого не відбувається. "Нічого неординарного там не відбувається. І нема зараз у Росії на тих напрямках (Херсонському, Миколаївському, Криворізькому – ред.) таких резервів, які б могли якось кардинально змінити ситуацію", - пояснив він.

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