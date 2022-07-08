Зеленський приїхав на Дніпропетровщину та провів нараду (фото)

На нараді з президентом були присутні голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровщину і провів нараду в Криворізькому районі. Він також поспілкувався із захисниками, які боронять регіон від російських окупантів.

Він вручив їм нагороди.

"Передові позиції на Дніпропетровщині. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах – впевненість у нашій перемозі. Дякую, що виборюєте свободу України!" - розповів Зеленський.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президенту доклали про стан справ у військових частинах та підрозділах.

"Міста попри воєнний стан мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками", - додав Зеленський.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський Фото: Facebook/Володимир Зеленський Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на закиди Росії і спроби звинувачення в нацизмі.

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