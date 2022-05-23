Зеленський: "Санкції проти Росії потрібно було запроваджувати раніше"

Зеленський: "Санкції проти Росії потрібно було запроваджувати раніше"

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Виступ глави держави був присвячений ситуації в Україні через розв'язану Росією війну.

“Історія пам'ятає багато моментів, коли історія змінювалася кардинально. Історичні повороти бували помітними і не дуже, але на них завжди доводилося реагувати. Зараз ми маємо велику колекцію реакцій (ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО), але чи достатньо їх? Потрібно змінювати підхід, створювати нові інструменти. Ми зупинили російську армію і поступово відтискаємо окупантів з нашої землі.Чи довелось би нам цього робити, якби минулого року проти Російської Федерації застосували увесь спектр превентивних санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.

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