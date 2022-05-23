Зеленский: "Санкции против России нужно было вводить раньше"

Зеленский: "Санкции против России нужно было вводить раньше"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Выступление главы государства было посвящено ситуации в Украине из-за развязанной Россией войны.

“История помнит многие моменты, когда история менялась кардинально. Исторические повороты бывали заметны и не очень, но на них всегда приходилось реагировать. Сейчас у нас большая коллекция реакций (ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО), но достаточно ли их? Необходимо менять подход, создавать новые инструменты. Мы остановили российскую армию и постепенно оттесняем оккупантов с нашей земли. Пришлось ли нам это делать, если бы в прошлом году против Российской Федерации применили весь спектр превентивных санкций, способных сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответа нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием", – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года.

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