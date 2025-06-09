Зеленський розкрив деталі про обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Обмін полоненими, про який українська сторона домовилася з РФ у Стамбулі, має відбутися у декілька етапів. Сьогодні, 9 червня — перший етап.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Всього буде кілька етапів. Принаймні саме про це говорили з російською стороною», — повідомив Зеленський.

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За словами президента, в цьому обміні мають бути поранені, а також тяжкопоранені українці і ті, кому 25 років і менше.

«Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день», — сказав президент.

Деталі процесу доволі чутливі, тому зараз Зеленський надав менше інформації, ніж зазвичай.

«Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутися додому. Додому з російського полону», — додав він.

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Нагадаємо, 9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Про це сторони домовилися на переговорах у Стамбулі.

Додому повернулися військовослужбовці до 25 років.

Раніше, у травні, відбувся обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000». На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових і 120 цивільних.

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