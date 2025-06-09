Зеленский раскрыл детали об обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Обмен пленными, о котором украинская сторона договорилась с РФ в Стамбуле, должен пройти в несколько этапов. Сегодня, 9 июня — первый этап.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Всего будет несколько этапов. По крайней мере именно об этом говорили с российской стороной», — сообщил Зеленский.

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По словам презилента Украины, в этом обмене должны быть ранены, а также тяжело ранены украинцы, а также те, кому 25 лет и младше.

«Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день», — сказал президент.

Детали процесса достаточно чувствительны, поэтому сейчас Зеленский предоставил меньше информации, чем обычно.

«Я благодарю всех, кто помогает совершить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой. Домой из российского плена», — добавил он.

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Напомним, 9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом стороны договорились на переговорах в Стамбуле.

Домой вернулись военнослужащие к 25 годам.

Ранее в мае состоялся обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000». На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

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