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Зеленский раскрыл детали об обмене пленными
Процесс обмена будет длиться несколько дней. Президент Украины сообщил, кого именно вернут домой.
Обмен пленными, о котором украинская сторона договорилась с РФ в Стамбуле, должен пройти в несколько этапов. Сегодня, 9 июня — первый этап.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
«Всего будет несколько этапов. По крайней мере именно об этом говорили с российской стороной», — сообщил Зеленский.
По словам презилента Украины, в этом обмене должны быть ранены, а также тяжело ранены украинцы, а также те, кому 25 лет и младше.
«Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день», — сказал президент.
Детали процесса достаточно чувствительны, поэтому сейчас Зеленский предоставил меньше информации, чем обычно.
«Я благодарю всех, кто помогает совершить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой. Домой из российского плена», — добавил он.
Напомним, 9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом стороны договорились на переговорах в Стамбуле.
Домой вернулись военнослужащие к 25 годам.
Ранее в мае состоялся обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000». На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.
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