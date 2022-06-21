Земля горітиме під окупантами: стало відомо, скільки гаубиць Panzerhaubitze 2000 передала Україні Німеччина

Німеччина передала Україні сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000
Це підсилить українську артилерію у боротьбі з російськими окупантами, проте ЗСУ потрібно більше зброї.
Про це написав посол України у Німеччині Андрій Мельник.
Мельник подякував Олафу Шольцу за надання Україні озброєння та наголосив, що тепер під російськими окупантами горітиме земля.
"Тепер не заздріть російським ордам в Україні. Земля під ногами горітиме. Дуже буквально. Спасибі Олафу Шольцу за 7 самохідних гаубиць. Але нам потрібно більше важкої зброї, щоб вигнати російських варварів", - написав Мельник.
Jetzt soll man die russischen Horden in der Ukraine nicht beneiden Ihnen wird der Boden unter den Füßen brennen. Sehr buchstäblich.— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 21, 2022
Danke @Bundeskanzler #Ampel für die 7 Panzerhaubitzen
Aber wir brauchen noch MEHR schwere Waffen, um die Barbaren zu vertreiben https://t.co/ZCsmkNVF9P
Нагадаємо, міністр оборони повідомив, що в Україні з'явилася потужна зброя від Німеччини - перші Panzerhaubitze2000.
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