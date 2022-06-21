В Україні з'явилася потужна зброя від Німеччини - Резніков

В українській артилерійський родині з'явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.

В Україні з'явилася потужна зброя від Німеччини - перші Panzerhaubitze2000.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Важливо. Це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph2000", - написав міністр оборони у Facebook.

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За словами Резнікова, Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує цю артилерію на полі бою.

"Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати. Дуже ціную зусилля моєї колеги - міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт", - підсумував міністр оборони України.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що на Заході ніхто не повинен вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

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