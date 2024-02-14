Знищення корабля "Цезар Куніков": характеристики російського судна, фото

Генеральний штаб України офіційно підтвердив, що вранці 14 лютого у Чорному морі було знищено російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Операцію провели українські військові спільно з розвідниками. В момент ураження вороже судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів подробиці про знищений російського корабля "Цезар Куніков".

"Цезар Куніков" було введено його в експлуатацію 1986 року, а побудовано в Польщі – на суднобудівному заводі "Stocznia Polnocna" у Гданську.

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" / Скриншот з відео

"Такі кораблі останнім часом використовувалися переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках РОВ (російських окупаційних військ - ред.), але як десантний функціонал – це 12 од. бронетехніки техніки та не менше 340 осіб десанту. Тому питання, коли з ЦК ("Цезар Куніков") трапилося те, що трапилося, він був завантажений і цікаво чим, чи йшов порожняком? Але навіть якщо і йшов порожняком, це все одно – чудово!", - написав він.

Коваленко також додав, що в Росії жоден суднобудівний завод не може будувати і навіть повноцінно ремонтувати такі кораблі.

Корабель "Цезар Куніков"

"Цезар Куніков" − великий десантний корабель проєкту 775, який базувався у Севастополі. Його орієнтовна вартість становить $60-70 мільйонів.

"Цезар Куніков" брав участь в операції в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція "Сирійський експрес", 2015 рік).

Корабель 2014 року брав участь в операції з анексії Криму, також виконував походи в Середземне море.

У квітні 2019 року пройшов ремонт системи кермового управління на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту.

ВДК "Цезар Куніков" / Фото: скриншот з відео

Технічні характеристики ВДК "Цезар Куніков":

Водотоннажність – 4080 тонн;

Довжина – 112,5 м;

Ширина – 15 м;

Осадка – 3,7 м;

Швидкість – 18 вузлів (33 км/год);

Дальність плавання – 6000 миль (9 656 км) при 12 вузлах (22,2 км/год);

Екіпаж – 87 осіб;

Двигуни: два дизельних, два гвинти;

Озброєння: 2х2 57-міліметрові артустановки АК-725, 4х8 пускових установок ПЗРК, 2х30 122-міліметрових пускових установок НУРС А-215 "Град-М".

Великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков" / Фото: УНІАН

ВДК "Цезар Куніков" може використовуватись для встановлення мінних загороджень; при різних варіантах завантаження:

150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем у 40 осіб;

12 пливучих танків ПТ-76 з екіпажем у 36 осіб;

підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем у 12 осіб,

три 120-мм міномети, три бойових машин типу 2Г 27, чотири автомобілі ЗІЛ-130, чотири ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69;

Особовий склад десанту − 147 осіб.

За часів Радянського союзу входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів 39-ї дивізії морських десантних сил з базуванням у Новоозерному (Крим), Донузлав.

Його назвали ім'ям радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова, який брав участь у захоплені плацдарму Мала земля біля Новоросійська і якого вбили рівно 81 рік тому – 14 лютого 1943 року.

Кораблі такого типу останнім часом використовувалися росіянами переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках окупаційних військ.

Великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков" / Фото: УНІАН

Вторгнення РФ до України

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії до України цей великий десантний корабель був підбитий під час удару – 24 березня 2022 року – в тимчасово окупованому порту Бердянська.

Тоді було знищено російський великий десантний корабель "Саратов", а великі десантні кораблі "Орськ", "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження.

У квітні 2022 року стало відомо, що тодішній командир ВДК "Цезар Куніков", капітан 3-го рангу Олександр Чирва помер у результаті поранень.

Нагадаємо, Сирський та Умєров відвідали ЗСУ на Авдіївському та Куп’янському напрямках та ухвалили важливі рішення.

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