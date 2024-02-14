Знищення корабля "Цезар Куніков": характеристики російського судна, фото

Генштаб підтвердив знищення російського корабля "Цезар Куніков".
Генеральний штаб України офіційно підтвердив, що вранці 14 лютого у Чорному морі було знищено російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
Операцію провели українські військові спільно з розвідниками. В момент ураження вороже судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки.
Військовий експерт Олександр Коваленко розповів подробиці про знищений російського корабля "Цезар Куніков".
"Цезар Куніков" було введено його в експлуатацію 1986 року, а побудовано в Польщі – на суднобудівному заводі "Stocznia Polnocna" у Гданську.
"Такі кораблі останнім часом використовувалися переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках РОВ (російських окупаційних військ - ред.), але як десантний функціонал – це 12 од. бронетехніки техніки та не менше 340 осіб десанту. Тому питання, коли з ЦК ("Цезар Куніков") трапилося те, що трапилося, він був завантажений і цікаво чим, чи йшов порожняком? Але навіть якщо і йшов порожняком, це все одно – чудово!", - написав він.
Коваленко також додав, що в Росії жоден суднобудівний завод не може будувати і навіть повноцінно ремонтувати такі кораблі.
Корабель "Цезар Куніков"
"Цезар Куніков" − великий десантний корабель проєкту 775, який базувався у Севастополі. Його орієнтовна вартість становить $60-70 мільйонів.
"Цезар Куніков" брав участь в операції в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція "Сирійський експрес", 2015 рік).
Корабель 2014 року брав участь в операції з анексії Криму, також виконував походи в Середземне море.
У квітні 2019 року пройшов ремонт системи кермового управління на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту.
Технічні характеристики ВДК "Цезар Куніков":
- Водотоннажність – 4080 тонн;
- Довжина – 112,5 м;
- Ширина – 15 м;
- Осадка – 3,7 м;
- Швидкість – 18 вузлів (33 км/год);
- Дальність плавання – 6000 миль (9 656 км) при 12 вузлах (22,2 км/год);
- Екіпаж – 87 осіб;
- Двигуни: два дизельних, два гвинти;
- Озброєння: 2х2 57-міліметрові артустановки АК-725, 4х8 пускових установок ПЗРК, 2х30 122-міліметрових пускових установок НУРС А-215 "Град-М".
ВДК "Цезар Куніков" може використовуватись для встановлення мінних загороджень; при різних варіантах завантаження:
- 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем у 40 осіб;
- 12 пливучих танків ПТ-76 з екіпажем у 36 осіб;
- підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем у 12 осіб,
- три 120-мм міномети, три бойових машин типу 2Г 27, чотири автомобілі ЗІЛ-130, чотири ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69;
- Особовий склад десанту − 147 осіб.
За часів Радянського союзу входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів 39-ї дивізії морських десантних сил з базуванням у Новоозерному (Крим), Донузлав.
Його назвали ім'ям радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова, який брав участь у захоплені плацдарму Мала земля біля Новоросійська і якого вбили рівно 81 рік тому – 14 лютого 1943 року.
Кораблі такого типу останнім часом використовувалися росіянами переважно як транспорт, у логістичних ланцюжках окупаційних військ.
Вторгнення РФ до України
Через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії до України цей великий десантний корабель був підбитий під час удару – 24 березня 2022 року – в тимчасово окупованому порту Бердянська.
Тоді було знищено російський великий десантний корабель "Саратов", а великі десантні кораблі "Орськ", "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження.
У квітні 2022 року стало відомо, що тодішній командир ВДК "Цезар Куніков", капітан 3-го рангу Олександр Чирва помер у результаті поранень.
Нагадаємо, Сирський та Умєров відвідали ЗСУ на Авдіївському та Куп’янському напрямках та ухвалили важливі рішення.
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