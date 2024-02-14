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У горах на кордоні із Румунією знайшли тіло ухилянта

У горах на кордоні із Румунією знайшли тіло ухилянта

Гори. Фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Румунські прикордонники затримали чоловіків із України, які намагалися перетнути кордон.

У горах виявили тіло ухилянти, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Про це повідомоляє Державна прикордонна служба України. 

"Сьогодні зранку (14 лютого - ред.) румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя", - розповіли у пресслужбі ДПСУ. 

Прикордонники вкотре закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.

Нагадаємо, у Національній поліції розповіли найпоширеніші схеми улилянтів від мобілізації.

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