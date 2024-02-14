У горах на кордоні із Румунією знайшли тіло ухилянта

Румунські прикордонники затримали чоловіків із України, які намагалися перетнути кордон.
У горах виявили тіло ухилянти, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.
Про це повідомоляє Державна прикордонна служба України.
"Сьогодні зранку (14 лютого - ред.) румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник. В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя", - розповіли у пресслужбі ДПСУ.
Прикордонники вкотре закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.
Нагадаємо, у Національній поліції розповіли найпоширеніші схеми улилянтів від мобілізації.
Читайте провідні новини дня:
- “Ми маємо бути напоготові”: Жданов попередив, коли Росія може завдати масованого ракетного удару
- Спікер Палати представників заявив, що не поставить на голосування допомогу Україні
- Росіяни навмисно перебільшують втрати ЗСУ під час удару поблизу Селидового – ISW