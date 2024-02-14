В горах на границе с Румынией нашли тело уклониста

Румынские пограничники задержали мужчин из Украины, пытавшихся пересечь границу.
В горах обнаружили тело уклониста, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Сегодня утром (14 февраля — ред.) румынские пограничники задержали мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Они сообщили, что вместе с ними был еще один исчезнувший украинец. В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело мужчины без признаков жизни", — рассказали в пресс-службе ГНСУ.
Пограничники еще раз призывают воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.
Напомним, в Национальной полиции рассказали самые распространенные схемы уклонистов от мобилизации.
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