ЗСУ під час контрнаступу першим можуть звільнити Мелітополь - військовий експерт

Українські військові одним з перших можуть звільнити від російських окупантів не Херсон, а Мелітополь на Запоріжжі.

ЗСУ під час контрнаступу першим можуть звільнити Мелітополь, який наразі є окупованим російськими військовими.

Про це в ефірі “Радіо НВ” повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, Мелітополь може стати результатом другої фази української наступальної операції, або ж взагалі - першою фазою.

“Не забуваємо, що саме Мелітополь і околиці - це зона активних дій наших партизанів, які так само наносять удари. Таким чином абсолютно вірогідним і доцільним виглядає нанесення ударів як з фронту, так і з тилу для деморалізації противника та знищення його бойових угруповань саме в Мелітополі”, - розповів Сергій Грабський.

Окремо він додав, що українські військові ведуть активні дії на Херсонщині, Запоріжжі та Харківщині.

"Це говорить про те, що українська армія здобуває все більше і більше навичок для ведення саме наступальних дій на різних операційних напрямках. Ми нарощуємо свої наступальні можливості і тепер все залежить від того, наскільки швидко ми поповнимо і будемо мати в достатній кількості озброєння, бойову техніку для того, щоб здійснювати наступальні операції", - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Вінниччині гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

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