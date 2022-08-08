ВСУ во время контрнаступления первым могут освободить Мелитополь — военный эксперт

Украинские военные одним из первых могут освободить от российских оккупантов не Херсон, а Мелитополь в Запорожской области.
ВСУ во время контрнаступления первым могут освободить Мелитополь, ныне оккупированный российскими военными.
Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил военный эксперт Сергей Грабский.
По его словам, Мелитополь может стать результатом второй фазы украинской наступательной операции, или вообще — первой фазой.
“Не забываем, что именно Мелитополь и окрестности – это зона активных действий наших партизан, которые также наносят удары. Таким образом, абсолютно вероятным и целесообразным выглядит нанесение ударов как с фронта, так и с тыла для деморализации противника и уничтожения его боевых группировок именно в Мелитополе”, — рассказал Сергей Грабский.
Отдельно он добавил, что украинские военные ведут активные действия в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
"Это говорит о том, что украинская армия приобретает все больше и больше навыков для ведения именно наступательных действий на разных операционных направлениях. Мы наращиваем свои наступательные возможности и теперь все зависит от того, насколько быстро мы пополним и будем иметь в достаточном количестве вооружение, боевую технику для того, чтобы совершать наступательные операции", — подчеркнул военный эксперт.
Напомним, что Россия ударила по Виннитчине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
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