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ЗСУ під Черніговом збили ще один літак російських окупантів

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ЗСУ під Черніговом збили ще один літак російських окупантів

Ще один російський літак пішов слідом за кораблем.

Під час авіаційного нальоту на Чернігів 13 березня українські захисники збили літак окупантів типу Су.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ". 

"Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться у повідомленні. 

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