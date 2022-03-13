Обстріл школи у Миколаївській області: двоє загиблих

Дві людини також постраждали.
У селі Зелений Гай на Миколаївщині внаслідок авіаудару по школі загинуло двоє людей, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє ДСНС.
"13 березня у с. Зелений Гай Миколаївського району внаслідок авіаційного удару сталося руйнування будівлі школи з послідуючим горінням, попередньо 2 особи загинуло та 2 особи постраждали", - йдеться у повідомленні.
Пожежу локалізовано на площі 150 кв. м. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 одиниці техніки.
Раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що окупанти обстріляли школу.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку російських військ у Сєвєродонецьку Луганської області горіли десятки квартир, будівля вищого професійного училища, постраждало двоє громадян.
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