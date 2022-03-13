Обстрел школы в Николаевской области: двое погибших

Два человека тоже пострадали.

В селе Зеленый Гай на Николаевщине в результате авиаудара по школе погибли два человека, еще двое пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС.

"13 марта в с. Зеленый Гай Николаевского района в результате авиационного удара произошло разрушение здания школы с последующим горением, предварительно 2 человека погибли и 2 человека пострадали", — говорится в сообщении.

Пожар локализован на площади 150 кв. м. От ГСЧС привлечены 22 человека и 4 единицы техники.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что оккупанты обстреляли школу.

Напомним, в результате обстрелов со стороны российских войск в Северодонецке Луганской области горели десятки квартир, здание высшего профессионального училища, пострадали два гражданина.

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