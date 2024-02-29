ЗСУ підтягнули до Кринок додаткові резерви: аналітики ISW повідомили деталі

Українські сили зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра та, можливо, тимчасово посилили атаки на східному березі Херсонської області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Українські та російські джерела повідомили, що тривають бої в Кринках, українські сили нібbто зберігають обмежену присутність.

Один мілблогер стверджував, що українські сили також здійснювали атаки на південний захід від Кринок у районі Піщанівка-Підстепне, щоб відволікти російські сили від Кринок, оскільки українські сили стягували додаткові резерви в цей район. Мілблогери також стверджували, що українські війська зосереджені на дачній території біля Антонівського мосту.

Раніше аналітики спростували заяви Росії, що окупанти нібито повністю захопили Кринки, що на лівому березі Дніпра.

А в ОК "Південь" повідомили, як партизани допомагають ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини.

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