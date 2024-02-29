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ЗСУ підтягнули до Кринок додаткові резерви: аналітики ISW повідомили деталі

ЗСУ підтягнули до Кринок додаткові резерви: аналітики ISW повідомили деталі

ЗСУ мають успіх на Херсонщині / Фото: Associated Press

Українські війська зосереджені у дачному районі біля Антонівського мосту.

Українські сили зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра та, можливо, тимчасово посилили атаки на східному березі Херсонської області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Українські та російські джерела повідомили, що тривають бої в Кринках, українські сили нібbто зберігають обмежену присутність. 

Один мілблогер стверджував, що українські сили також здійснювали атаки на південний захід від Кринок у районі Піщанівка-Підстепне, щоб відволікти російські сили від Кринок, оскільки українські сили стягували додаткові резерви в цей район. Мілблогери також стверджували, що українські війська зосереджені на дачній території біля Антонівського мосту.

Раніше аналітики спростували заяви Росії, що окупанти нібито повністю захопили Кринки, що на лівому березі Дніпра.

А в ОК "Південь" повідомили, як партизани допомагають ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. 

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