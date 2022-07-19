ЗСУ показали відео збиття російського винищувача Су-35

Повітряні сили ЗСУ опублікували в Мережі відео, на якому зафіксоване падіння російського винищувача Су-35, у який українські захисники поцілили в районі Нової Каховки Херсонської області.
На опублікованих кадрах видно, як охоплений вогнем ворожий літак падає на землю із "хвостом" з чорного диму.
Відповідний відеозапис опублікований Командуванням Повітряних сил ЗСУ.
"Відео збитого російського винищувача Су-35, в районі Нової Каховки. Слава Україні! Разом – до перемоги!" – йдеться в лаконічному підписі до ролика.
Збитий Су-35 рф
Відео збитого російського винищувача Су-35, в районі Нової Каховки. Слава Україні! Разом – до перемоги! #stoprussia #ArmUkraineNowОпубліковано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Вівторок, 19 липня 2022 р.
Нагадаємо, ввечері 19 липня українські військові збили російський винищувач Су-35 біля Нової Каховки. Ворожий літак саме намагався атакувати українські штурмовики.
Додамо, що цього ж дня на Дніпропетровщині українські захисники збили ворожий безпілотник.
Читайте також: