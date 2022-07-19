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ЗСУ показали відео збиття російського винищувача Су-35

Дата публікації
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2002
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ЗСУ показали відео збиття російського винищувача Су-35

Скриншот з відео

Повітряні сили ЗСУ опублікували в Мережі відео, на якому зафіксоване падіння російського винищувача Су-35, у який українські захисники поцілили в районі Нової Каховки Херсонської області.

На опублікованих кадрах видно, як охоплений вогнем ворожий літак падає на землю із "хвостом" з чорного диму.

Відповідний відеозапис опублікований Командуванням Повітряних сил ЗСУ.

"Відео збитого російського винищувача Су-35, в районі Нової Каховки. Слава Україні! Разом – до перемоги!" – йдеться в лаконічному підписі до ролика.

Збитий Су-35 рф

Відео збитого російського винищувача Су-35, в районі Нової Каховки. Слава Україні! Разом – до перемоги! #stoprussia #ArmUkraineNow

Опубліковано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Вівторок, 19 липня 2022 р.

Нагадаємо, ввечері 19 липня українські військові збили російський винищувач Су-35 біля Нової Каховки. Ворожий літак саме намагався атакувати українські штурмовики.

Додамо, що цього ж дня на Дніпропетровщині українські захисники збили ворожий безпілотник. 

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