Росіяни дев'ять разів обстріляли Сумську область: є поранені та руйнування

Росіяни обстрілювали території чотирьох територіальних громад.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів", - повідомив Живицький.

Білопільська громада: об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.

об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00. Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії.

ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії. Есманьська громада: після 17.00 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ), продовжився обстріл після 19.00. На щастя, без втрат та руйнувань.

після 17.00 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ), продовжився обстріл після 19.00. На щастя, без втрат та руйнувань. Миколаївська сільська громада: о 12.15 ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Нагадаємо, українські захисники 19 липня о 20:00 біля тимчасово окупованої Нової Каховки збили російський винищувач Су-35.

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