Росіяни дев'ять разів обстріляли Сумську область: є поранені та руйнування

Російські окупанти у вівторок, 19 липня, дев'ять разів обстріляли Сумську область.
Росіяни обстрілювали території чотирьох територіальних громад.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів", - повідомив Живицький.
- Білопільська громада: об 11.00 та після 12.00 були обстріли з міномету. Також ворог гатив із САУ близько 13.00. Продовжився мінометний обстріл о 19.00.
- Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії.
- Есманьська громада: після 17.00 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ), продовжився обстріл після 19.00. На щастя, без втрат та руйнувань.
- Миколаївська сільська громада: о 12.15 ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.
Нагадаємо, українські захисники 19 липня о 20:00 біля тимчасово окупованої Нової Каховки збили російський винищувач Су-35.
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