ЗСУ попереджають про дуже високу ракетну загрозу з моря: що відомо

На бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря залишаються два підводних човни з 8 ракетами типу "Калібр".

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповування ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування. На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу "Калібр") готових до застосування", - сказала Гуменюк.

Що кажуть у Військово-морських силах ЗСУ

На ранок 28 січня у Чорному морі Росія зменшила своє корабельне угруповання.

Там на чергуванні перебуває шість ворожих кораблів серед яких два ракетоносії загальним залпом до восьми "Калібрів", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Окрім того, один ворожий корабель чергує в Азовському морі. А в Середземному Росія тримає два своїх судна, серед яких є один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додають у ВМС.

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