Погода в Україні: синоптики дали прогноз на 28 січня

Завтра, 28 січня, в Україні буде хмарною, з незначними опадами у вигляді снігу. Вдень на більшій частині території країни очікується близько 0 °С, уночі — слабкі морози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У більшості північних, вдень і центральних та південних областей без істотних опадів.

На дорогах країни, крім південної частини країни, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Прогноз погоди на 28 січня на Київщині

У неділю на Київщині хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний , 5-10 м/с.Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Увага, сезонні підтоплення!

27–29 січня можливе затоплення заплави річки Солокія у Львівській області. Також можливі різкі коливання рівня води в Десні поблизу Новгород-Сіверського, Ніжинського району Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області. Водами рік Сож і Дніпро може бути порушено транспортне сполучення між прибережними селами Чернігівського району Чернігівщини.

Раніше стало відомо, що в Україні варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.

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