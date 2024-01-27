Погода в Украине: синоптики дали прогноз на 28 января

Завтра, 28 января, в Украине будет облачно, с небольшими осадками в виде снега. Днем на большей части территории страны ожидается около 0°С, ночью слабые морозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В большинстве северных, днем и центральных и южных областей без существенных осадков. На дорогах страны, кроме южной части страны, местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 28 января в Киевской области

В воскресенье в Киевской области облачно, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Внимание, сезонные подтопления!

27-29 января возможно затопление поймы реки Солокия во Львовской области. Возможны резкие колебания уровня воды в Десне вблизи Новгород-Северского, Нежинского района Черниговской области и Шосткинского района Сумской области. Водами рек Сож и Днепр могут быть нарушены транспортные сообщения между прибрежными селами Черниговского района Черниговщины.

Ранее стало известно, что в Украине следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.

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