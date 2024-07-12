ЗСУ просунулися на Харківському напрямку: що відомо

ЗСУ просунулися на схід у північній околиці Глибокого (Харківська область). 11 липня тривали бої під Глибоким і в межах Вовчанська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили продовжують обхід Глибокого для контратаки на північ від населеного пункту.

Деякі російські блогери розповідали, що війська РФ перетнули річку Вовча в центральній частині Вовчанська, але відомий пов’язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що такі повідомлення неправдиві.

Водночас експерти ISW спостерігали нещодавні геолокаційні кадри, які показують, що російська піхота перетнула річку Вовча. Бої тривали 11 липня під Глибоким і в межах Вовчанська.

Повідомляється, що на кадрах, опублікованих 10 липня, видно, як оператори безпілотників російського "Африканського корпусу" діють на Харківському напрямку після того, як 9 липня Міноборони РФ підтвердило перекидання деяких підрозділів "Африканського корпусу" в цей район.

Нагадаємо, аналітики назвали ще одну гарячу точку на Харківщині. Днями російська диверсійно-розвідувальна група здійснила штурм кордону на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків. Втім, окупаційні війська не почали наступальних дій у цьому районі

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