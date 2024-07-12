Втрати Росії в Україні зросли: Генштаб оновив дані

Загальні бойові втрати російських окупантів на 12 липня склали 556 650 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1030 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 556 650 (+1030) осіб

танків ‒ 8191 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23)

артилерійських систем – 15158 (+48)

РСЗВ – 1119

засоби ППО ‒ 888 (+2)

літаків – 361

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26)

крилаті ракети ‒ 2397 (+5)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84)

спеціальна техніка ‒ 2543 (+8)

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни поклали 5 тисяч своїх військових заради захоплення "Кварталу" в Часовому Ярі.

Ворог тисне на Донеччині! Генштаб повідомляє про 92 боя за сьогодні!

Читайте також: