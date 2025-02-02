ЗСУ "задвохсотили" понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі.
Російські війська минулої доби втратили на фронті 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем.
Про це 2 лютого повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано
- танків - 9908 (+6)
- бойових броньованих машин - 20 667 (+14)
- артилерійських систем - 22 538 (+45)
- РСЗВ - 1267 (+1)
- засоби ППО - 1050
- літаків - 369
- гелікоптерів - 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 793 (+99)
- крилатих ракет - 3054
- кораблів/катерів - 28
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 709 (+80)
- спеціальної техніки - 3729 (+2)
Раніше повідомлялося, що російські військові, через катастрофічні втрати бронетехніки та броньованих машин, почали застосовувати цивільні автомобілі для штурмів на фронті.
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