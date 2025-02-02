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ЗСУ "задвохсотили" понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ "задвохсотили" понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

Російські війська минулої доби втратили на фронті 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем.

Про це 2 лютого повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано
  • танків - 9908 (+6) 
  • бойових броньованих машин - 20 667 (+14) 
  • артилерійських систем - 22 538 (+45) 
  • РСЗВ - 1267 (+1) 
  • засоби ППО - 1050 
  • літаків - 369 
  • гелікоптерів - 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 793 (+99) 
  • крилатих ракет - 3054 
  • кораблів/катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 709 (+80) 
  • спеціальної техніки - 3729 (+2) 

Раніше повідомлялося, що російські військові, через катастрофічні втрати бронетехніки та броньованих машин, почали застосовувати цивільні автомобілі для штурмів на фронті. 

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