ЗСУ "задвохсотили" понад 1300 окупантів: подробиці від Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі.

Російські війська минулої доби втратили на фронті 1320 солдатів, 6 танків і 45 артилерійських систем.

Про це 2 лютого повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.02.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 840 360 (+1320) осіб ліквідовано

танків - 9908 (+6)

бойових броньованих машин - 20 667 (+14)

артилерійських систем - 22 538 (+45)

РСЗВ - 1267 (+1)

засоби ППО - 1050

літаків - 369

гелікоптерів - 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 793 (+99)

крилатих ракет - 3054

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 35 709 (+80)

спеціальної техніки - 3729 (+2)

Раніше повідомлялося, що російські військові, через катастрофічні втрати бронетехніки та броньованих машин, почали застосовувати цивільні автомобілі для штурмів на фронті.

Читайте також: