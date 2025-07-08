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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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42
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Механіка чи автомат: що економніше у 2025 році

Багаторічний міф про економічність «механіки» під загрозою. Сучасні «автомати» можуть споживати навіть менше пального. Усе — завдяки інженерним проривам.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Міф зруйновано: механіка більше не обов’язково економніша. Сучасні автоматичні коробки передач стали настільки інтелектуальними й ефективними, що в багатьох випадках здатні перевершити класичну механіку у витраті пального.

Про це пише «Автопілот».

Протягом десятиліть вважалося, що МКПП — беззаперечний лідер економічності. Проста конструкція, мінімальні втрати потужності, повний контроль — це дозволяло досвідченим водіям досягати найменшої витрати. Але сьогодні все змінилося.

Що змінилося в автоматах

Сучасні АКПП мають більше передач, новітні системи блокування гідротрансформатора та алгоритми перемикання, які працюють швидше та точніше, ніж будь-який водій. Електроніка постійно аналізує стиль кермування, дорожні умови, навіть рельєф місцевості — і підлаштовує роботу трансмісії для максимальної ефективності.

Що з іншими трансмісіями

На ринку також з’явилися варіатори та роботизовані коробки передач із подвійним зчепленням. Вони поєднують переваги механіки та автомата: плавність, чіткість і мінімальні втрати енергії.

А як щодо витрати пального?

Міські умови з частими зупинками, світлофорами та пробками — справжнє поле бою для трансмісій. І тут автомат виявляється ефективнішим. Для середньостатистичного водія автоматична коробка забезпечує меншу витрату пального, ніж МКПП, де багато що залежить від навичок.

Отже, час переглянути старі уявлення. Економічність — більше не аргумент проти «автомата». Вибір між трансмісіями стає справою комфорту, стилю та звичок, а не паливного розрахунку.

Нагадаємо, випадкова заправка бензином дизельного автомобіля — поширена помилка, яка може призвести до серйозних пошкоджень двигуна. Дизельні мотори працюють на основі високого тиску і стиснення пального, тоді як бензин має нижчу температуру займання і гірше змащує деталі. Через це бензин, потрапляючи в дизельну систему, знижує тиск і погіршує роботу паливного насоса та форсунок, що часто спричиняє поломки.

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