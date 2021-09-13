Правила паркування 2021 в Україні: де ставити автомобіль та як

Правила паркування 2021 в Україні: де ставити автомобіль та як

Одне з головних правил – заборонено паркуватися там, де не можна паркуватись.

Усі водії мають знати правила паркування, але багато ними нехтує навмисно, чи тому що забули, або просто не знають деякі їх особливості.

Особисто їх всі можна повторити в пункті 15 "Зупинка і стоянка" ПДР. Але про всяк випадок ТСН.Авто вирішив зібрати ключові моменти правил, які можна швидко собі нагадати.

Отже, паркуватися на дорозі можна у спеціально відведених місцях або на узбіччі. Якщо таких немає або вони зайняті, дозволено поставити машину біля правого краю дороги, але так, щоб не перешкоджати іншим учасникам руху.

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Також зупинка дозволена на лівому боці дороги, яка має по одній смузі для руху в кожному напрямку і не розділена розміткою, але якщо посередині дороги є трамвайна колія або бульвар, паркуватися не можна.

Крім того, стоянка забороняється у місцях, де заборонена зупинка, та на тротуарах, якщо там немає знаків, які це дозволять. Водночас легковим авто та мотоциклам можна паркувати ТЗ на краю пішохідній зоні, але потрібно лишити 2 метри для проходу.

Ще паркуватися не можна на відстані 50 м до залізничних переїздів, поза населеними пунктами в зонах з оглядовістю до 100 м, у місцях, де авто заблокує рух інших ТЗ або пішоходів, ближче 5 м від контейнерів для збирання побутових відходів та на газонах.

Ввечері та вночі або в умовах поганої видимості залишати авто поза населеними пунктами дозволено тільки на майданчиках для стоянки або за межами дороги.

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