Тепер тільки руками: в Росії масово зачиняються автомийки

Тепер тільки руками: в Росії масово зачиняються автомийки

У Росії, на тлі повномасштабного вторгнення до України та подальших запроваджених США та ЄС санкцій, масово закриваються підприємства, які спеціалізуються на мийці машин.

Так, на території країни-агресорки вже зупинили свою діяльність автомобільні заводи, згорнули роботу частина автосалонів та почали закриватися автомийки.

Від початку поточного року в РФ закрилося близько 4% усіх автомийок. Найбільше скоротилася кількість мийок у Москві (6%), Санкт-Петербурзі (7%) та Нижньому Новгороді (6%). Це пов'язано зі зростанням вартості на послуги, через що власники машин просто перестали користуватися цими сервісами.

Обґрунтовано зростання цін на послуги для населення збільшенням вартості витратних матеріалів (хімія подорожчала на 50%) та посиленням екологічних вимог до даних сервісів. Аби уникнути подорожчання послуг, роботодавці почали знижувати ставки оплати, через що утворився ще й дефіцит кадрів. Раніше на таку роботу йшли студенти, а тепер вони віддають перевагу роботі кур'єрами.

Раніше розповідалося про те, що фахівці пророкують половині російських автосалонів закриття до кінця 2022 року. На думку експертів, найближчим часом дилерським центрам просто нічим буде торгувати.

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