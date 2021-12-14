Toyota презентувала 16 концептуальних електрокарів

Компанія планує електрифікувати кожен з масових сегментів ринку.

Японський автовиробник провів презентацію та показав 16 концептуальних електрокарів. Всі ці моделі повинні з’явитися на світовому ринку до 2030 року. До цього часу в компанії вже буде 30 електричних автомобілів у всіх масових сегментах ринку.

Також в Toyota розробляють і “зелені” кросовери, позашляховики, а також суперкари, пікапи та маленькі сіті-кари для початківців. Про це повідомляє виробник на своєму офіційному сайті.

На сьогодні, в асортименті Toyota є лише один електричний автомобіль - кросовер bZ4X. Маркетологи планують розширити лінійку “електричок” рамним позашляховиком, кросовером подібним на C-HR, а також кількома седанами.

newsroom.toyota.co

Також для любителів великих брутальних пікапів компанія планує випустити електричний аналог Toyota Tundra, а для повноти лінійки японці пообіцяли відродити позашляховик FJ Cruise, звісно на електротязі. Інженери Toyota вже давно планують випустити електричний суперкар, тож нарешті вони отримали “зелене світло” та можуть розпочати працювати. Флагманську модель екологічної лінійки випустять під брендом Lexus. За попередніми даними, вона до першої сотні зможе розганятись усього за 2 секунди, а запас ходу від одного заряду сягатиме 700 кілометрів.

Ультракомпактні сіті-кари дуже цікава частина ринку, але вона актуальна більше на внутрішньому ринку Японії. Тож, цих малюків ми навряд побачимо в автосалонах України.

Нагадаємо, що нещодавно були названі найнадійніші сучасні гібридні автомобілі.