Toyota представила 16 концептуальных электрокаров

Компания планирует электрифицировать каждый из массовых сегментов рынка.

Японский автопроизводитель провел презентацию и показал 16 концептуальных электрокаров. Все эти модели должны появиться на мировом рынке к 2030 году. К этому времени у компании уже будет 30 электрических автомобилей во всех массовых сегментах рынка.

Также в Toyota разрабатывают и "зеленые" кроссоверы, внедорожники, а также суперкары, пикапы и маленькие сити-кары для начинающих. Об этом сообщает производитель на своем официальном сайте.

На сегодняшний день, в ассортименте Toyota имеется только один электрический автомобиль — кроссовер bZ4X. Маркетологи планируют расширить линейку "электричек" рамным внедорожником, кроссовером подобным C-HR, а также несколькими седанами.

newsroom.toyota.co

Также для любителей крупных агрессивных пикапов компания планирует выпустить электрический аналог Toyota Tundra, а для полноты линейки японцы пообещали возродить внедорожник FJ Cruise, конечно на электротяге. Инженеры Toyota уже давно планируют выпустить электрический суперкар, поэтому они получили "зеленый свет" и могут начать работать. Флагманскую модель экологичной линейки выпустят под брендом Lexus. По предварительным данным, она до первой сотни сможет разгоняться всего за 2 секунды, а запас хода от одного заряда будет достигать 700 километров.

Ультракомпактные сити-кары очень интересная часть рынка, но она актуальна больше на внутреннем рынке Японии. Поэтому этих малышей мы вряд ли увидим в автосалонах Украины.

Напомним, что недавно были названы самые надежные современные гибридные автомобили.