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В Україні різко впав попит на встановлення ГБО: що відомо

В Україні різко впав попит на встановлення ГБО: що відомо

В Україні різко впав попит на встановлення ГБО / Фото: Associated Press

2024 оку попит на газобалонне обладнання впало вдвічі.

Попит на переобладнання автомобілів під скраплений газ в Україні значно знизився через нестабільні ціни на пальне.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку з посиланням на сервісні центри МВС.

У 2024 році на газобалонне обладнання офіційно переобладнали 21,5 тис. транспортних засобів. Це майже вдвічі менше, ніж у 2023 році, коли було зареєстровано 37,7 тис. таких випадків.

Як розподілилися переобладнання за видами транспорту:

  • Легкові авто — 21 195
  • Вантажівки — 334
  • Автобуси — 4

Основною причиною зниження попиту експерти називають різкі коливання цін на «автогаз». Якщо на початку 2024 року він коштував 32 грн/л, то навесні подешевшав до 28 грн/л, а влітку впав до 26,50 грн/л. Восени ціна почала зростати і в листопаді досягла 35 грн/л. На початок 2025 року середня вартість склала вже 36,8 грн/л.

Які авто найчастіше переобладнували під газ:

  • Skoda Octavia — 687 од. (середній вік авто — 18 років)
  • Nissan Rogue — 603 од. (8 років)
  • Mitsubishi Outlander — 532 од. (11 років)
  • Toyota Camry — 513 од.
  • Volkswagen Golf — 464 од.
  • Volkswagen Passat — 445 од.
  • Hyundai Tucson — 440 од.
  • Renault Megane — 419 од.
  • Daewoo Lanos — 406 од.
  • Dodge Journey — 379 од.

Серед класів автомобілів переважали кросовери (35% усіх переобладнаних авто), "Гольф-клас" (23%) та В-клас (20%).

Нагадаємо, експерти назвали п'ять помилок, які "вбивають" автомобільні двигуни.

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