В Україні різко впав попит на встановлення ГБО: що відомо

2024 оку попит на газобалонне обладнання впало вдвічі.
Попит на переобладнання автомобілів під скраплений газ в Україні значно знизився через нестабільні ціни на пальне.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку з посиланням на сервісні центри МВС.
У 2024 році на газобалонне обладнання офіційно переобладнали 21,5 тис. транспортних засобів. Це майже вдвічі менше, ніж у 2023 році, коли було зареєстровано 37,7 тис. таких випадків.
Як розподілилися переобладнання за видами транспорту:
- Легкові авто — 21 195
- Вантажівки — 334
- Автобуси — 4
Основною причиною зниження попиту експерти називають різкі коливання цін на «автогаз». Якщо на початку 2024 року він коштував 32 грн/л, то навесні подешевшав до 28 грн/л, а влітку впав до 26,50 грн/л. Восени ціна почала зростати і в листопаді досягла 35 грн/л. На початок 2025 року середня вартість склала вже 36,8 грн/л.
Які авто найчастіше переобладнували під газ:
- Skoda Octavia — 687 од. (середній вік авто — 18 років)
- Nissan Rogue — 603 од. (8 років)
- Mitsubishi Outlander — 532 од. (11 років)
- Toyota Camry — 513 од.
- Volkswagen Golf — 464 од.
- Volkswagen Passat — 445 од.
- Hyundai Tucson — 440 од.
- Renault Megane — 419 од.
- Daewoo Lanos — 406 од.
- Dodge Journey — 379 од.
Серед класів автомобілів переважали кросовери (35% усіх переобладнаних авто), "Гольф-клас" (23%) та В-клас (20%).
Нагадаємо, експерти назвали п'ять помилок, які "вбивають" автомобільні двигуни.
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