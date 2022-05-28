Капітана-росіянина вигнали з української команди NAVI

Капітан українського кіберспортивного колективу із CS:GO Natus Vincere Кирило "BoombI4" Михайлов залишив клуб.

Команда вирішила завершити співпрацю з росіянином, щоб не псувати власну репутацію.

Про це повідомляється на офіційному сайті NAVI.

"Після завершення PGL Major Antwerp кіберспортивний клуб NAVI виключив з активного ростера CS:GO Кирила "BoombI4" Михайлова. Причини рішення пов’язані з високими ризиками репутації для клубу та не пов’язані з результатами його гри", - йдеться у повідомленні.

Також у Natus Vincere додали, що склад команди на BLAST Premier: Spring Finals, який відбудеться у червні, буде оголошено пізніше.

Росіянин Boombl4 виступав за NAVI з травня 2019 року. Разом із клубом у листопаді 2021-го Михайлов виграв PGL Major Stockholm.

У складі команди грають ще двоє росіян: Ілля Perfecto Залуцький та Денис electronic Шаріпов.

Нагадаємо, що турнірний оператор WePlay Esports після шквалу критики ухвалив рішення про виключення російської команди Outlaws з кіберспортивної ліги WePlay Academy League.

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