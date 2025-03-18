Атака Росії на Київ: що відомо про падіння "Шахеда" на територію школи

У Києві тривога лунала вже зранку, коли діти були у школі. Уламки БПЛА впали на території одного з навчальних закладів у спальному районі, зайнялася пожежа.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

"Це один з найбільших спальних районів на околицях столиці. Поруч приватний сектор. Ранок. У цій школі триває урок. Аж раптом повітряна тривога. Учні поспішають в укриття. А вже за кілька хвилин просто на подвірʼя цієї школи впали уламки збитого "Шахеда", - зауважує кореспондент ТСН.

На місці події працюють правоохоронці

Кадри збитого у повітрі "Шахеда" встигли зафільмувати кияни. Залишки безпілотника загорілись біля будівлі школи. Через кілька хвилин на місце падіння уламків прибули рятувальники, вибухотехніки, поліцейські та медики. Наразі вони оглядають уламки. Аби зʼясувати, чи становлять вони небезпеку. Журналістів близько до будівлі не пускають.

Учениця 11 го класу цієї школи розповідає, якраз збиралася на уроки, аж раптом почула вибухи. З новин дізналась, що уламки від збитого "Шахеда" впали на подвірʼя школи, в якій вона вчиться. На щастя, обійшлося без постраждалих. Незначних ушкоджень отримала будівля школи. Відомо, що на цей момент діти й досі перебувають в укритті.

Цей випадок вкотре продемонстрував наскільки важливо дотримуватись правил безпеки і під час повітряної тривоги перебувати в укритті.

Зараз! Уламки Шахеда у Києві впали на школу - репортаж з місця подій

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАРАЗ ⚡️ Уламки ШАХЕДА у Києві ВПАЛИ на ШКОЛУ - репортаж З МІСЦЯ ПОДІЇ

Нагадаємо, у Києві на територію однієї зі столичних шкіл впали уламки ворожого безпілотника, що спричинило займання.

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