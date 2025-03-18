Російська армія перекидає окупантів з Курщини: деталі розповів експерт

Наразі на фронті відбувається перехідний період від зимової до літньої наступальної кампанії. Поки що немає необхідних умов для розгортання наступу. Але росіяни перекидають своїх солдатів з Курської області.

Про це повідомив військовий експерт Михайло Жирохов в Radio NV.

"Немає зеленки, всього необхідного Зате є можливість у росіян переформатування, перекидування додаткових сил. Адже очевидно, що з Курщини у них зʼявляться певні свіжі резерви, якими вони будуть наповнювати інші ділянки фронту. Зараз цей процес відбувається. Вони перекидають тих же десантників, які воювали на Курщині. Зараз стільки війська їм там не потрібне. Зате потрібне умовно на Купʼянському напрямку", - висловився Жирохов.

За його словами, ситуація на фронті дуже відрізняється залежно від напрямку. Наприклад, у Херсонській та Запорізькій області росіяни дещо активізувалися. На інших напрямках, як Покровськом, "вони взагалі стали".

"Десь вони намагаються. Це як середня температура по лікарні, можна говорити, що призупинена (активність ворога, – УНІАН). Якщо брати якісь цифри у кількості боєзіткнень чи просування, то може здатися, що фронт стоїть. Але насправді він не стоїть. Як і раніше, є різні напрямки, різна ефективність", – додав Жирохов.

Як повідомляли аналітики ISW у своєму звіті за 18 березня, армія РФ просувається далі в Курській області.

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