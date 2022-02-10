Бабуся-тіктокерка: 84-річна пенсіонерка "підірвала" Мережу своєю щирістю

Пані Ярославу знімає та викладає у мережу 27-річна онука Ліля.

Бабуся тіктокерка: зіркою Мережі пенсіонерка Ярослава Козак стала у 84. Відео з нею миттєво набирають сотні тисяч переглядів, підписники шлють їй гостинці навіть з-за кордону. В бабусі власний влог, а створила його онука, якій бабуся допомогла побороти смертельну хворобу, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 9 лютого 2022 року.

84-річна Ярослава Миколаївна відкриває пакунок, що надіслали підписники. Вона - зірка TikTok, але солодощам та книгам радіє, немов дитина.

Її зіркове життя почалося з відео - місяць тому воно мало понад чотири мільйони переглядів. На ньому бабуся дає внучці гроші, щоб та купила їй улюблених цукерок.

На відео вона просто ходить хатою, бавиться з песиком, читає, розмовляє - здавалося б, нічого особливого. Але щирість її емоцій та незмінна посмішка скорили користувачів.

Пані Ярославу знімає та викладає у мережу 27-річна онука Ліля. Каже, коли викладала перший ролик, на таку шалену популярність бабусі і не розраховувала. Ба більше - користувачі почали слати старенькій дарунки.

Те, що усі люди - добрі, і в світі врешті запанує саме добро,- Ярослава Миколаївна жодного сумніву не має. Саме ця віра колись врятувала і її, зізнається Ліля. Лікарі поставили дівчині невтішний діагноз - рак молочної залози. І в неї опустилися руки.

Вона таки почала лікуватися - за рік та чотири місяці нарешті настала стійка ремісія. Вірою в одужання та жагою до життя Ліля завдячує саме бабусі. Одного разу подумала: можливо, комусь іще це допоможе. Так і виникла ідея - створити бабусі влог.

Радіти сонцю, цікавій книжці, добрій людині, не заздрити, не бажати нікому поганого - з цього складається її життя. У своєму влогові Ярослава Миколаївна порад нікому не дає - просто ділиться своєю любов'ю. Каже, що в неї усе є, і наче більшого чого хотіти. Наприкінці лиш зізнається: таки має заповітне бажання - встигнути відгуляти весілля улюбленої онуки.

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