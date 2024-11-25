Загроза прориву на фронті, удари ATACMS та причини СЗЧ: головне з інтерв’ю начальника Генштабу

Зокрема, Анатолій Баргилевич розповів про ворожу спробу прориву в Запорізькій області та повідомив, як Україні допомога Курська операція.

Начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич розповів про ситуацію на фронті в Україні та в Курщині. Зокрема, повідомив про спробу ворога прорвати оборону на Запоріжжі. Він натякнув, чи застосовувались ATACMS по Росії і назвав головну причину СЗЧ в українській армії.

Про все це генерал-лейтенант розповів у ефірі "ТСН.Тиждень" у розмові з кореспондентом ТСН Андрієм Цаплієнком.

Загроза для Куп’янська

Російські окупанти спробували зайти колоною до Куп'янська в Харківській області. У Мережі повідомлялося, що ворог вийшов до річки Оскіл і "перерізав" угруповання українських військ на лівому березі річки. Однак Баргилевич запевнив, що "всі атаки на Куп'янськ були відбиті".

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"Противник був знищений. На цей час загрози Куп’янську як місту немає. Будуть вжиті всі відповідні заходи, щоб посилити це угруповання і захистити його. Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, що там перебувають", – запевнив начальник Генштабу.

Спроба прориву оборони на Запоріжжі

Генерал-лейтенант повідомив, що декілька днів тому російська армія намагалась прорвати оборону Запорізького напрямку.

"Ми знали про наміри противника, тому завдали превентивних ударів по наземних підрозділах противника, завдяки чому їм не вдалось досягти свої мети", – зазначив Баргилевич.

Він також прокоментував складну ситуацію навколо міста Курахове на Донеччині, і заявив, що шанс на втримання міста ще є:

"Шанс завжди є, і ми будемо тримати його стільки, скільки зможемо".

Операція в Курській області і війська КНДР

Розповів Баргилевич і про значення Курської операції, і про бойові зіткнення з військами КНДР у регіоні. Так, він зазначив, що операція ЗСУ на Курщині стала превентивним заходом на випередження ворожих планів. А планували росіяни до 30 серпня зайти на територію Сумської, Харківської і Чернігівської областей.

"Вони планували протягом певного часу встановити буферну зону 20-30 км в Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Певна частина "вагнерівців", приблизно 6 000, зосереджувалася на території Курської області. Тому ми чітко розуміли, що повинні вжити превентивних заходів. Це фактично був удар на випередження", – зазначив начальник Генштабу.

Він також поінформував, що на території Курщини розташовані вже понад 11 тис. корейських військових, і "вже відмічалися зіткнення їх з нашими військовослужбовцями на полі бою". За словами військового командувача, ці бійці діють у складі загальновійськових підрозділів РФ під виглядом представників корінного населення Далекого Сходу, зокрема бурятів.

"Вони з відповідними документами, легалізовані, підготовлені Мулянським навчальним центром, спеціалістами Рязанського повітряно-десантного училища для того, щоб вести операції в європейській частині", – уточнив Баргилевич.

Застосування ATACMS по Росії

Баргилевич, сказав, що не може прямо відповісти на запитання щодо удару по арсеналу у Брянській області РФ начебто ракетами ATACMS, адже "такі речі не анонсуються, а ракети кажуть самі за себе".

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"Я тільки хочу зазначити, що ми будемо боротися з противником всіма силами та засобами, які є в розпорядженні Збройних сил України, та знищувати його на своїй території і на території його. Всіма наявними силами, які є в нашому арсеналі", – наголосив начальник Генштабу.

Протидія КАБам

Генерал-лейтенант повідомив, що КАБи – найболючіше питання для українських військових на фронті, яке завдає великої шкоди.

"Ми працюємо над тим, щоб знайти надійний захист. Керівництвом ЗСУ такі операції розробляються і вони будуть здійснюватися", – відповів Баргилевич на запитання щодо протидії КАБам.

Він також повідомив, що в Росії розташований найбільший запас авіабомб, який дістався у спадок від СРСР. Йдеться про десятки тисяч одиниць.

Україна працює над власними варіантами КАБів. Начальник Генштабу сказав: "Я думаю, що ми доб'ємося тут успіху, і це буде презентовано".

Головна причина СЗЧ

Як заявив Баргилевич, самовільне залишення частини в ЗСУ найчастіше викликане психологічною неготовністю новобранців:

"В армію йдуть різні люди. Хтось стійко стоїть на позиції. Хтось із цивільного життя менш психологічно підготовлений".

Він визнав, що СЗЧ є проблемою для української армії, і вирішити її має допомогти збільшення терміну підготовки новобранців у навчальних центрах від одного місяця до півтора. За словами начальника Генштабу, "це більше дасть можливість підготуватися людині".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Генштабі озвучили втрати! Вперше в телеефірі генерал Баргилевич! Інтерв’ю для Цаплієнка

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