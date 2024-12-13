"Хонка" Медведчука: який вигляд має елітна дача кума Путіна під Києвом (фото, відео)

757 мільйонів гривень – у стільки оцінили спортбазу держзрадника Віктора Медведчука на Київщині, яка виявилася його черговою приватною дачею. Цей об’єкт рішенням суду передали Агентству з розшуку та менеджменту активів для управління.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Що відомо про спортивну базу Медведчука

У Медведчука на Київщині був власний причал і приватний гвинтокрильний майданчик на території. Стороннім сюди потрапити складно. В’їзд непримітний. Дорога через ліс, далі від жвавої траси. Без жодних вказівників. Коли ж потрапляєш на територію, серед дерев можна розгледіти триповерховий будинок з дерева фінської фірми "Хонка". Тієї, що і "Межигір’я" Віктора Януковича.

Елітна дача Медведчука

За документами це спортивна база. Насправді ж – дача Віктора Медведчука. Загальна площа цієї рекреаційної зони в Українці – понад 24 гектари. Хвойно-березовий ліс і річка Стугна. Екскурсію ТСН проводить співробітник АРМА – це майно заарештоване і передане їм в управління рішенням суду.

"Тут у нас є критий басейн, дитячі гойдалки, футбольне поле, місце для прогулянок, я думаю, тут було чим зайнятися", – каже радник голови АРМА Андрій Позняк.

Є тут і будинок для гостей, і зона для мангала, альтанки. Відеокамери на ліхтарях і навіть на деревах, але сама "хонка" зачинена.

Дача Медведчука

Як Медведчук отримав елітне майно

11 років тому власником цієї території стала фірма "Інвестиційна компанія Спорт-Тур". Її бенефіціар – дружина Медведчука Оксана Марченко. Торік в СБУ заявляли, що її майно на майже 6 млрд грн заарештоване, зокрема у списку цих компаній є і "Спорт-Тур", яку дружина Медведчука, за даними СБУ, використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

На дачу Медведчук міг прилетіти й на гелікоптері. Його вже вилучили та передали Головному управлінню розвідки Міноборони.

Вертоліт Медведчука

Медведчук користувався цим навіть після того, як Янукович утік з країни 2014 року і весь світ жахався розмахом його Межигір'я. А Медведчук з посіпаками залишився. Просував "рускій мір". Спокійно жив собі в Києві, ходив на роботу до парламенту та отримував гроші з Росії, був вигідним путінському режиму в Україні, за них купував дорогі активи – серед них і яхта "Роял Романс".

Дача, яка за документами оформлена як спортбаза – не єдине місце, де відпочивав Медведчук. Готував собі пристановище й на іншому боці від столиці. Як-от маєток у Пущі-Водиці – там він не встиг доробити ремонт, але перевіз деякі речі і навіть залізничний вагон-ресторан, зроблений на замовлення, як окрема окраса маєтку. Все це тепер теж під арештом.

Підозру за держзраду та сприяння тероризму екснардепу та куму путіна Віктору Медведчука оголосили 2021 року. На початку повномасштабного вторгнення Росії до України він перебував на домашньому арешті, а потім зник. Впіймали його у квітні 2022-го, коли він намагався втекти до Росії.

Його обміняли на 200 наших захисників. Нині Медведчук разом із дружиною, телеведучою Оксаною Марченко перебувають у Росії. Їхнє майно заарештоване в межах шести кримінальних проваджень, зокрема і ця спортбаза-дача на Київщині.

"Спортивна база – заарештований актив Віктора Медведчука – одна з великих і резонасних, поряд із заводами, яхтами, гелікоптерами, картинами, годинниками. І сьогодні агентство вже публічно говорить про те, що найкращий спосіб управління такими активами під час війни – це реалізація. Саме такий спосіб дав би змогу забезпечити для Державного бюджету України одразу велику суму. Вкрай важко знайти управителя, який спроможний на сьогоднішній день забезпечити зберігання та належну виплату щомісяця", – каже голова АРМА Олена Дума.

Брати участь у конкурсі мають право як юридичні, так і фізичні особи. Але в АРМА наполягають, що найкращий вибір – це держава. І така база могла б слугувати Мінспорту та військовим. Для цього вже ініціювали законопроєкт 11009.

Але на прикладі яхти, яка є серед заарештованих активів Медведчука, можна зрозуміти, що Медведчук просто так зі своїм майном розлучатися не збирається. 90-метрова яхта "Роял Романс" коштувала 200 мільйонів євро і є однією з найдорожчих у світі. Вона стоїть у Хорватії, і весь цей час адвокати кума Путіна влаштовують протидію та намагаються повернути її своєму босу.

Наразі управителя шукатимуть не лише для спортбази на Київщині, а й для схожої дачі під назвою "Ведмежа діброва" на Закарпатті. За розміром ділянки вона вшестеро більша за київську – понад 150 гектарів. І за словами співробітників, які наразі доглядають за територією, під час будівництва тут навіть змінювали русло гірської річки, щоб вона проходила біля маєтку кума Путіна.

Що з майна Медведчука вже продали

Тим часом нових власників уже знайшли 20 елітних годинників і 94 картини з колекції Медведчука, які не мають культурної цінності. Загальна сума, за яку їх продали, майже 9 млн грн. Ці кошти направили до держбюджету на закупівлю військових облігацій.

Інші активи держзрадника теж приносять користь державі від їх управління – мережа АЗС, яка колись належала Медведчуку, під новою назвою лише цього року переказала до бюджету майже 100 млн грн, частина магістрального нафтопродуктопроводу "Самара–Західний напрямок", який називали "трубою Медведчука" – 130 млн.

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