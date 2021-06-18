Більшість отруєних у ресторанах Харкова їли суші з лососем

Отруєних у двох ресторанах однієї мережі Харкова понад пів сотні.

Ще вчора у лікарнях було три десятки пацієнтів, а вже сьогодні отруєних 57. І серед них - чотирнадцятеро дітей.

Це інформація міської ради, повідомляють в ТСН. 14.00

До дев'ятнадцятої лікарні третій день поспіль доправляють недужих дітей. Це пацієнти віком від 7 до 17 років. Тяжких немає, але всі лежать під крапельницями. Ті діти, які потрапили в лікарню першими, вже йдуть на поправку. А доправляли їх сюди всіх із однаковими симптомами вираженої інтоксикації.

Решта пацієнтів - 38 дорослих. Їхній стан середньої тяжкості, загрози життю немає. Всім потерпілих стало зле після відвідин двох місцевих ресторанів - вони розташовані на одній вулиці, попередньо відомо, що в них один власник. Більшість гостей того дня їли суші, тож ними і могли отруїтися, припускають фахівці.

«Такого нічого не було. Рис там переварений, ну таке ось. Зовнішній вигляд не дуже був. Увечері о сьомій годині були, а в 10 ранку дитині вже швидку викликали. І потім в усьому поступово. Мені в обід. Дружині - ввечері. І кумам теж під ввечері. Зрубала 39 температура», - розповідає один із постраждалих.

Стали отруйними суші або ж інші страви - стане відомо після експертизи. Фахівці взяли проби харчів, результати дослідження мають оприлюднити наступного тижня. У свою чергу керівництво ресторанів заявляє, що гостям уже повернули кошти за страви. Також обіцяють оплату лікування. «Передали на дослідження всі продукти, які є в наших закладах. Зразки цих продуктів. Всі співробітники здали аналізи, щоб знайти можливе джерело захворювання. Дійсно, велика частина гостей їли суші, які містять в собі лосось», - стверджує керівник служби безпеки Віктор Ягудін.

Новини України: отруєних у двох ресторанах однієї мережі Харкова стало більше

Приміщення ресторанів продезинфікували. Обидва заклади не працюватимуть до кінця перевірки.

А тим часом поліція розпочала кримінальне провадження. Масове отруєння розслідують, як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Винним загрожує від штрафу і до позбавлення волі на три роки.

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