Бійці ГУР проводять спеціальні вишколи для дітей: фото, відео

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки "Артан" діляться своїм досвідом із хлопцями та дівчатами вже сьогодні.

Як це відбувається і про що насправді варто знати не лише дітям, а й кожному дорослому - у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Рідні брати Андрій і Владислав на залізничному вокзалі дістають з авто рюкзаки, каремати, намет. Старшому - п’ятнадцять. Молодшому - тринадцять. Жартують, що зібралися в доросле життя. Їх проводжає мама.

Про кар`єру військового мріє лише Влад, але мама певна - зараз пройти вишкіл має кожен.

Вишкіл

Дітей на вишкіл збирається чимало. Більшість один одного не знають.

"Ми хочемо їх навчити розказати про військову справу. Вони так чи інакше всі відчувають цю війну. Тому, звісно ж, вони також хочуть брати участь, а також захищати свою рідну землю", - каже боєць ГУР.

Марія їде з мамою. Вона народилася в родині розвідника та медикині. І в свої дев`ять знає - і що таке вишкіл, і як це чекати маму з війни. Її мама на вишколі інструкторка.

Керівник школи пілотування, заступник начальника управління авіації та поліції на волі НПУ Олександр Лесь каже, що на вишколі навчатиме дітей управління дронами на симуляторах, згодом на реальних БПЛА.

Діти, які приїхали на вишкіл

Івану - п’ятнадцять. У майбутньому бачить себе ІТ-тівцем. Каже, хоче писати програми для цивільних і військових. До військового навчАння ставиться серйозно і вже навіть обрав собі псевдо, що збігається із прізвищем - Малюк.

В ще одній групі вчать володіти зброєю. Але, інструктори додають - найважливіше, щоби ці знання ніколи не згодилися. В іншій - тактичній медицині.

"Після цього вони вже зможуть долучатися до порятунку життя, тому що ми їм вкладаєм, що життя - це найцінніше, що може бути в цьому світі", - каже доброволиця медичного батальйону "Госпітальєри", інструкторка Віта Щокіна.

Легендарний підрозділ "Артан" Головного управління розвідки планує масштабувати вишколи на всі регіони.

"Наша ціль - зберігати життя і будувати сильну країну на такій базі сильних людей", - каже боєць ГУР МО "Ліс".

Вишкіл для підлітків

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